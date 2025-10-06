"Città ha già subito dall'industrializzazione", Romano: "Fusione pulita si faccia altrove"

Romano è fermamente contrario pure solo alla possibilità di prendere in esame questo capitolo

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano, in tema di investimenti, è stato molto schietto nello spiegare, come abbiamo riferito, che non intende chiudere a nessuna possibilità, in ambito di “sviluppo e innovazione”, compresa quella della fusione pulita, per la produzione di energia. Chiaramente, si tratta, allo stato, di una sua posizione da sottoporre a un tavolo più ampio, con tutte le parti istituzionali e non solo. Valutazioni, quelle del sindaco, che trovano il netto no del vicesegretario cittadino di Forza Italia, Carlo Romano. L'ex consigliere comunale, da medico, teme che la fusione pulita possa solo allungare la scia di impatti negativi sul territorio, già fortemente segnato dal ciclo industriale. “Quando si parla di nucleare e soprattutto nel caso di fusione pulita, dovremmo prima conoscerne vantaggi e svantaggi. Mi fa specie pensare che con tutti i territori che potrebbero essere utilizzati in Italia per la ricerca sul nucleare pulito, si scelga il sito di Gela. Dopo le manifestazioni fatte a Palermo e in città, davanti all’ospedale, per il diritto alla salute, e dopo tutti i malati da industralizzazione, in un territorio dove è forte la richiesta di attenzione alle istituzioni sanitarie, quest'amministrazione ritiene che si possa pensare a fare ricerca sull’energia nucleare – dice Romano – se si tratta di una tecnologia sicura, Eni la può condurre altrove. Si pensi a bonificare il territorio e a rispettare gli accordi sottoscritti in passato”. Romano è fermamente contrario pure solo alla possibilità di prendere in esame questo capitolo, in parte in controtendenza con le posizioni espresse da diversi partiti di centrodestra in altre aree della penisola. “Ritengo che questa amministrazione debba avere le idee chiare su come far rispettare l’ambiente e tutelare la salute del territorio. I tabù – conclude - possono essere sfatati altrove”.

In foto il vicesegretario cittadino FI Carlo Romano