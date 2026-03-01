"Cirignotta sempre più spesso non coinvolge partito", Romano: "Non si entri in vicende politiche di altri"

In Forza Italia iniziano a materializzarsi distanze interne, in una fase ormai segnata dal passaggio di consegne, forzato, a causa di quanto accaduto nell'inchiesta che ha travolto il parlamentare Ars Michele Mancuso. Divergenze sul caso de regolamento

Gela. In Forza Italia locale, ci sono segnali evidenti di una possibile nuova fase politica, che pare destinata a svilupparsi, anche a seguito delle vicende giudiziarie che coinvolgono il parlamentare Ars Michele Mancuso, per anni punto di riferimento quasi esclusivo degli azzurri sul territorio. Nelle scorse ore, il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta e il consigliere comunale del partito Antonino Biundo si sono rivolti all'assise civica, spingendo per superare le difficoltà emerse in maggioranza e arrivare all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata dei tributi. Una fuga in avanti, secondo il vicesegretario del partito Carlo Romano, che Cirignotta avrebbe potuto evitare. Lo spiega proprio Romano. “Le dichiarazioni del segretario cittadino confermano la sua sempre più evidente mancanza di confronto e coinvolgimento del partito. Neanche io, come vicesegretario, sono stato informato. Per quanto mi riguarda, in passato sono stato nel Pd, come Cirignotta, ma non entro oggi in merito alle vicende di quel partito e neppure mi ergo a padre nobile per sanare le dispute e i conflitti nella compagine di governo della città”, dice Romano chiaramente distante dalle parole di Cirignotta. “Auguro tuttavia buon lavoro alla commissione consiliare, in modo bipartisan, e al suo presidente Tomasi. Esprimo un plauso per il lavoro svolto sul regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali”, conclude Romano. Il vicesegretario, venerdì, ha partecipato in città a una riunione con esponenti vicini all'europarlamentare Marco Falcone. Lo stesso parlamentare europeo ha voluto incontrare gli azzurri che in città lo hanno spesso seguito nella sua azione politica. Non c'era invece Cirignotta. Probabilmente, con Mancuso ormai ai margini, a causa dell'inchiesta per corruzione, la pelle degli azzurri, in città e non solo, è destinata a ulteriori mutamenti.