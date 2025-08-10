Cirignotta nuovo segretario FI, "compatti anche Mpa nel centrodestra": Romano tra i vicesegretari

Per Cirignotta, la cui mozione è stata l'unica presentata, i berlusconiani devono lavorare per un'alternativa al "modello Gela" del sindaco Di Stefano

Gela. È stato eletto per acclamazione. Vincenzo Cirignotta è il nuovo segretario di Forza Italia in città. Questa mattina, all'hotel Sileno, c'erano tanti esponenti di partiti di centrodestra ma anche i vertici azzurri. Per Cirignotta, la cui mozione è stata l'unica presentata, i berlusconiani devono lavorare per un'alternativa al "modello Gela" del sindaco Di Stefano. Non c'era il vicepresidente del civico consesso Antonino Biundo, fuori città per motivi personali. C'era però l'ex consigliere comunale Carlo Romano, tra i critici interni. Sarà tra i vicesegretari. Non c'era neanche l'ex consigliere comunale Rosario Trainito. Per Cirignotta, il partito si struttura anche "intorno al fuoriclasse della politica provinciale", il parlamentare Ars Michele Mancuso, che ha mediato tra le parti. "Con Biundo ci confronteremo", ha detto Cirignotta. "Siamo opposizione alla giunta ma non alla città - ha proseguito Cirignotta - quando ci sarà bisogno, noi ci saremo". Gli azzurri chiamano a raccolta, in questa calda domenica di agosto, tutto il centrodestra. Il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera ha ribadito che il centrodestra deve iniziare a discutere, come ha riferito l'uscente coordinatore azzurro, Pepe. Al congre so sono intervenuti come ospiti parecchi esponenti di gruppi di maggioranza. "Anche l'Mpa deve stare con noi", ha aggiunto Cirignotta. A settembre, "si metterà mano all'organigramma del partito", ha concluso il neo segretario.

In foto Scuvera e Cirignotta