Il regolamento Circhi e parchi divertimento, atto in consiglio per regolamentare la presenza nelle aree cittadine

Il documento, frutto di un lavoro di coordinamento tra le due commissioni, punta a modernizzare la gestione delle aree pubbliche dedicate all'intrattenimento itinerante

Gela. Le commissioni cultura e urbanistica hanno ufficialmente depositato presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale il testo del regolamento per la disciplina delle attività di spettacolo viaggiante, circhi e parchi divertimento. Con questo passaggio formale si conclude l'iter di commissione e si apre ufficialmente la strada per l'esame e la successiva approvazione definitiva da parte del civico consesso. Il documento, frutto di un lavoro di coordinamento tra le due commissioni, punta a modernizzare la gestione delle aree pubbliche dedicate all'intrattenimento itinerante. L'obiettivo centrale è coniugare la valorizzazione di una storica tradizione popolare con le imprescindibili esigenze di sicurezza, pianificazione urbanistica e tutela del benessere animale. "Il deposito del testo presso l'ufficio di presidenza rappresenta l'ultimo miglio di un percorso condiviso e scrupoloso", dicono i consiglieri delle commissioni cultura e urbanistica, presiedute da Sara Cavallo e Gabriele Pellegrino. "Consegniamo all'aula uno strumento normativo chiaro, equo e moderno, capace di tutelare il lavoro degli operatori dello spettacolo e, al tempo stesso, di garantire la massima sicurezza dei cittadini, il decoro del nostro territorio e il rispetto per gli animali. Confidiamo in una rapida calendarizzazione per l'adozione definitiva", sottolineano inoltre i consiglieri Alberto Zappietro, Cristina Oliveri, Antonio Cuvato, Paolo Cafa', Francesco Castellana, Maria Grazia Fasciana e Massimiliano Giorrannello.