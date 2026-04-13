Cinque ori e tanti podi: trionfo della Gymnastics Club ai Campionati di Ragusa

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 ginnaste provenienti da tutta la regione, a conferma del prestigio e dell’importanza della competizione nel panorama sportivo siciliano.

Gela. Un fine settimana intenso, ricco di emozioni e grandi soddisfazioni per la ASD Gymnastics Club, protagonista assoluta ai Campionati Individuali LA3 e LB3 di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia, andati in scena presso la Scuola dello Sport di Ragusa.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 ginnaste provenienti da tutta la regione, a conferma del prestigio e dell’importanza della competizione nel panorama sportivo siciliano. In questo contesto altamente competitivo, la società guidata dal prof. Valter Miccichè si è distinta per organizzazione, talento e risultati, portando in gara un gruppo numeroso e ben preparato di atlete provenienti dalle diverse sedi dell’associazione. Dalle pedane di Gela, con gli allenatori Luigi Di Tavi, Ester Greco e Giuseppe Infurna, a quelle di Niscemi sotto la guida di Giusy Renna, passando per Mazzarino con Sofia Serralunga e Antonella Barresi, fino alla sede di Termini Imerese con Natalia Mastroluca: ogni realtà ha contribuito in modo determinante al successo complessivo della squadra. Il bottino finale parla chiaro: cinque medaglie d’oro e numerosi piazzamenti sul podio, risultato di impegno, disciplina e di un lavoro tecnico costante e capillare portato avanti dallo staff in tutte le sedi. Le ginnaste hanno dimostrato grande determinazione e qualità tecnica, distinguendosi nelle varie categorie e confermando la crescita del movimento. Un risultato che va oltre le medaglie e che rappresenta un segnale estremamente positivo in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. La Gymnastics Club si conferma così una delle realtà più solide e promettenti della ginnastica artistica regionale, capace di formare atlete competitive e di alto livello. Il futuro, alla luce di questi risultati, si prospetta decisamente brillante.

Ecco i risultati ottenuti dalle ginnaste.

Categoria LB3 avanzato

* Junior 2: Emma Puci 2ª

* Senior 1: Carla Mandrà 1ª

Categoria LA3 avanzato

* Allieve 1: Beatrice Tascone 2ª, Giulia Ferracane 4ª

* Junior 1: Siria Ottavio 5ª

* Allieve 3: Agnese Catalano 10ª

* Junior 2: Gaia Messina 1ª, Katia Pappalardo 4ª, Marisol Butera 6ª

* Allieve 2: Sophia Carfì 3ª, Nina Maganuco 7ª

* Allieve 3: Katherine Chiarenza 6ª

Categoria LB3 base

* Allieve 4: Roberta Moscato 5ª

* Allieve 3: Rebecca Incorvaia 2ª, Diletta Paci 13ª

* Junior 1: Chiara Scuvera 3ª

Categoria LA3 base

* Allieve 5: Gloria Scaletta 1ª, Martina Giarracca 2ª

* Allieve 1: Giulia Marchetti 31ª

* Allieve 2: Matilde Marano 1ª, Bruna Quinci 17ª, Mariaelena Migliore 30ª

* Allieve 3: Greta Privitello 1ª, Elide Graziano 6ª, Aurora Consolo 9ª, Giorgia Drago 18ª