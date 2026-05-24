Cina, volo inaugurale per motore di nuova generazione applicato a un drone

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il motore turbofan F406 sviluppato dalla Cina, con una spinta nominale di 600 kg, ha completato ieri il suo primo test di volo nella regione autonoma settentrionale...

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il motore turbofan F406 sviluppato dalla Cina, con una spinta nominale di 600 kg, ha completato ieri il suo primo test di volo nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.

Secondo la Aero Engine Corporation of China, che lo ha sviluppato, il volo è stato condotto su un drone meteorologico avanzato in configurazione bimotore.

Il successo del volo rappresenta la prima volta in cui la Cina ha raggiunto il controllo indipendente e l'applicazione domestica di un motore turbofan di fascia alta, a media e bassa spinta, nel settore della propulsione per l'aviazione generale, ha dichiarato la società.

Sviluppato da una controllata tecnologica della società, l'F406 colma diverse lacune tecniche nelle capacità cinesi relative ai motori turbofan a media e bassa spinta.

Secondo la società, il motore sarà utilizzato in una serie di piattaforme di missione, tra cui droni per ispezioni ad alta quota, droni per comunicazioni relay e velivoli senza pilota ad alta quota e lunga autonomia.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-