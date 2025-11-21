Quotidiano di Gela

Cina, think tank evidenzia rilevanza globale Pensiero di Xi su Civiltà Ecologica

CHENGDU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Un rapporto incentrato sulla rilevanza globale del Pensiero di Xi Jinping sulla Civiltà Ecologica è stato pubblicato venerdì durante la conferenza Global Panda Part...

A cura di Redazione Redazione
21 novembre 2025 18:35
Cina, think tank evidenzia rilevanza globale Pensiero di Xi su Civiltà Ecologica -
Italia
Italpress
Condividi

CHENGDU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Un rapporto incentrato sulla rilevanza globale del Pensiero di Xi Jinping sulla Civiltà Ecologica è stato pubblicato venerdì durante la conferenza Global Panda Partners 2025 a Chengdu, capoluogo della provincia cinese sud-occidentale del Sichuan.

Il rapporto, intitolato "Unire le forze per avanzare verso una modernizzazione Eco-Friendly - I contributi teorici e la guida pratica del Pensiero di Xi Jinping sulla Civiltà Ecologica per lo sviluppo sostenibile globale", è stato co-redatto dal National High-Level Think Tank dell'Agenzia di Stampa Xinhua e dal Research Center for Xi Jinping Thought on Ecological Civilization.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela