Cina, pubblicato il piano di rilancio per le aree rurali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina martedì ha pubblicato il "Documento centrale n.1" per il 2026, delineando i piani per portare avanti la modernizzazione agricola e rurale e promuovere una r...

A cura di Redazione 03 febbraio 2026 17:40

Condividi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina martedì ha pubblicato il "Documento centrale n.1" per il 2026, delineando i piani per portare avanti la modernizzazione agricola e rurale e promuovere una rivitalizzazione rurale a tutto tondo. In quanto prima dichiarazione politica diffusa ogni anno dalle autorità centrali della Cina, il testo è considerato un indicatore delle priorità politiche del Paese. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-