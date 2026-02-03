Cina, pubblicato il piano di rilancio per le aree rurali

Quotidiano di Gela

03 febbraio 2026 17:40
Italpress
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina martedì ha pubblicato il "Documento centrale n.1" per il 2026, delineando i piani per portare avanti la modernizzazione agricola e rurale e promuovere una rivitalizzazione rurale a tutto tondo.

In quanto prima dichiarazione politica diffusa ogni anno dalle autorità centrali della Cina, il testo è considerato un indicatore delle priorità politiche del Paese.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

