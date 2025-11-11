Quotidiano di Gela

A cura di Redazione Redazione
11 novembre 2025 16:35
Cina: produzione e vendita veicoli elettrici aumentano nei primi 10 mesi del 2025
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Il settore dei veicoli a nuova energia (NEV) in Cina ha registrato una forte crescita nella produzione e nelle vendite nei primi dieci mesi del 2025, secondo i dati industriali diffusi martedì.

La produzione di NEV è aumentata del 33,1% su base annua, raggiungendo quasi 13,02 milioni di unità nei primi dieci mesi, secondo i dati pubblicati dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute del 32,7% su base annua, superando 12,94 milioni di unità, pari al 46,7% delle vendite totali di nuovi veicoli in Cina, come mostrano i dati della CAAM.

