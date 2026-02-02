Cina, previsto record di spostamenti per il Capodanno cinese

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha dato oggi il via alla sua più grande migrazione annuale della popolazione, 15 giorni prima della Festa di primavera 2026, nota anche come Capodanno cines...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha dato oggi il via alla sua più grande migrazione annuale della popolazione, 15 giorni prima della Festa di primavera 2026, nota anche come Capodanno cinese.

Durante il periodo di punta degli spostamenti di quest'anno, che terminerà il 13 marzo, sono previsti complessivamente 9,5 miliardi di viaggi di passeggeri, un massimo storico.

Di questo totale, i viaggi su strada restano la modalità dominante, rappresentando circa l'80%.

Si stima che le ferrovie del Paese gestiranno 540 milioni di viaggi di passeggeri, mentre il settore dell'aviazione civile registrerà 95 milioni di spostamenti. Sia il volume complessivo sia i picchi giornalieri del traffico ferroviario e aereo dovrebbero superare quest'anno i precedenti record.

In Cina, il picco di viaggi della durata di 40 giorni vedrà centinaia di milioni di persone tornare nelle proprie città d'origine per il ricongiungimento con i familiari.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-