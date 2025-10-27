Quotidiano di Gela

Cina: Premier Li, pronta a lavorare con UE su temi commerciali su basi paritarie

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) - Il premier cinese LiQiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare conl'Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questionilegate al...

A cura di Redazione Redazione
27 ottobre 2025 16:35
Cina: Premier Li, pronta a lavorare con UE su temi commerciali su basi paritarie -
Italia
Italpress
Condividi

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) - Il premier cinese Li

Qiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare con

l'Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questioni

legate alla cooperazione economica e commerciale sulla base

dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, attraverso il dialogo,

la consultazione, nonchè la reciproca comprensione e disponibilità a venirsi incontro.

Li ha rilasciato le dichiarazioni durante un incontro con il

presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a margine dei

vertici dei leader sulla cooperazione dell'Asia orientale.

- Fonte foto: Xinhua -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela