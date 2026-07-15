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Cina, Pil in crescita del 4,7% nel primo semestre 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina è cresciuto del 4,7% su base annua nel primo semestre del 2026, secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di sta...

A cura di Redazione Redazione
15 luglio 2026 18:53
Cina, Pil in crescita del 4,7% nel primo semestre 2026 -
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina è cresciuto del 4,7% su base annua nel primo semestre del 2026, secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica.

Nel periodo considerato, la seconda economia mondiale ha generato una produzione per circa 69.570 miliardi di yuan, equivalenti a circa 10.250 miliardi di dollari, secondo i dati. Nel secondo trimestre, l'economia del Paese è cresciuta del 4,3% su base annua.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 15 luglio 2026

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