Cina: ottava edizione di CIIE si è aperta a Shanghai

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - L'ultima edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta mercoledì a Shanghai.Il premier cinese Li Qiang ha tenuto un discorso programmatico alla cerimonia d'apertura dell'ottava edizione della CIIE e dell'Hongqiao International Economic Forum.

05 novembre 2025 15:25
SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - L'ultima edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta mercoledì a Shanghai.

Il premier cinese Li Qiang ha tenuto un discorso programmatico alla cerimonia d'apertura dell'ottava edizione della CIIE e dell'Hongqiao International Economic Forum.

