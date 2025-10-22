Cina: oltre 93 milioni di passeggeri in 7 anni sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Sono stati registrati più di 93,34 milioni di viaggi di passeggeri in entrata e in uscita attraverso il porto di Zhuhai del ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, sette an...

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Sono stati registrati più di 93,34 milioni di viaggi di passeggeri in entrata e in uscita attraverso il porto di Zhuhai del ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, sette anni dopo la sua apertura al traffico.

Secondo la stazione di ispezione di frontiera del ponte, nel 2019 sono stati gestiti 12,88 milioni di viaggi di passeggeri e 860.000 viaggi di veicoli. Questi numeri sono saliti rispettivamente a 27 milioni e 5,55 milioni nel 2024 - e finora quest'anno hanno superato, rispettivamente, i 25,1 milioni e 5,46 milioni, con un aumento su base annua del 17% e del 25%.

"Con il continuo trend di crescita del flusso di passeggeri e veicoli al porto, si prevede che nel 2025 il totale dei viaggi di passeggeri attraverso il porto supererà i 30 milioni e il flusso totale di veicoli sarà superiore ai 6 milioni", ha dichiarato Chen Faqiu, capo della stazione di ispezione.

Il ponte di 55 chilometri, che collega la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la Regione amministrativa speciale di Macao e la città di Zhuhai, tutte situate nel sud della Cina, è stato aperto al traffico il 23 ottobre 2018.

L'espansione dei viaggi individuali dalla Cina continentale verso Hong Kong e Macao ha dato un impulso significativo al turismo attraverso il ponte. I dati della stazione di ispezione hanno mostrato che, dall'inizio di quest'anno, si è registrato un numero record di oltre 10,15 milioni di visitatori provenienti dalla Cina continentale, con questa cifra che include 4,6 milioni di visitatori titolari di visti turistici.

Nel frattempo, il ponte ha ridotto il tempo di percorrenza alla guida da Hong Kong a Zhuhai e Macao da tre ore a circa 45 minuti. Nel 2023, il porto di Zhuhai ha registrato un flusso giornaliero di veicoli di circa 9.000 unità, che è cresciuto a oltre 18.000 attualmente.

