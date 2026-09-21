Cina, nel mese di agosto consumo di elettricità oltre 1.000 mld di kWh

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il consumo di elettricità della Cina, un indicatore chiave dell'attività economica, ha nuovamente superato i 1.000 miliardi di kilowattora ad agosto, mentre il cari...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il consumo di elettricità della Cina, un indicatore chiave dell'attività economica, ha nuovamente superato i 1.000 miliardi di kilowattora ad agosto, mentre il carico elettrico nello stesso mese ha raggiunto un massimo storico.

I consumi elettrici hanno totalizzato 1.030 miliardi di kWh ad agosto, in aumento dell'1,7% su base annua, secondo qanto reso noto dall'Amministrazione nazionale dell'energia (NEA). Il carico elettrico ha raggiunto un massimo storico di 1,56 miliardi di kilowatt, superiore di 49,69 milioni di kilowatt al picco dell'anno precedente.

Un'analisi dettagliata dei dati di agosto ha mostrato che il consumo di elettricità del settore primario è aumentato del 2,7% su base annua a 16,9 miliardi di kWh, mentre quello del settore secondario è cresciuto del 2,4% a 612,4 miliardi di kWh. Il consumo di elettricità del settore terziario ha raggiunto 215,5 miliardi di kWh, in aumento del 5,1% su base annua.

In particolare, il consumo di elettricità del settore della produzione ad alta tecnologia e di apparecchiature ha raggiunto 122,2 miliardi di kWh ad agosto, con un aumento del 7,2%. I comparti dei computer e delle apparecchiature per le comunicazioni, della produzione di automobili, di apparecchiature di uso generale, di apparecchiature speciali e di macchinari elettrici hanno registrato aumenti dei consumi elettrici rispettivamente del 7,5%, del 7,6%, del 7,6%, dell'8,2% e del 12,3%.

Il settore dei servizi di ricarica e sostituzione delle batterie e quello dei servizi dati Internet hanno registrato una rapida crescita dei consumi elettrici, aumentati rispettivamente del 51,2% e del 37,9%, a 17,2 miliardi e 10,2 miliardi di kWh.

Nei primi otto mesi dell'anno, il consumo totale di elettricità della Cina ha raggiunto 7.170 miliardi di kWh, in aumento del 4,3% su base annua, ha riferito la NEA. I consumi elettrici dei settori primario, secondario e terziario sono aumentati rispettivamente del 3,3%, del 4,4% e del 7,1%, a 104,6 miliardi, 4.530 miliardi e 1.430 miliardi di kWh.

In questo periodo, il consumo di elettricità della produzione ad alta tecnologia e di apparecchiature è cresciuto del 9,3% a 845,1 miliardi di kWh. I consumi elettrici dei servizi di ricarica e sostituzione delle batterie e dei servizi dati Internet sono aumentati rispettivamente del 55,1% a 114,7 miliardi di kWh e del 42,5% a 69,5 miliardi di kWh. I consumi elettrici domestici sono aumentati dello 0,3% a 1.110 miliardi di kWh.

"Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto importanti progressi nelle infrastrutture elettriche, contribuendo a garantire una fornitura stabile di elettricità durante i periodi di picco e sostenendo efficacemente lo sviluppo economico e sociale, oltre a soddisfare i bisogni fondamentali della popolazione", secondo quanto sottolineato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).