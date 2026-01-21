Cina, nel 2025 oltre 6.000 imprese nel settore dell’intelligenza artificiale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Lo scorso anno la Cina contava oltre 6.000 imprese specializzate nel settore dell'intelligenza artificiale (IA), mentre la dimensione del settore centrale dell'IA d...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Lo scorso anno la Cina contava oltre 6.000 imprese specializzate nel settore dell'intelligenza artificiale (IA), mentre la dimensione del settore centrale dell'IA del Paese dovrebbe aver superato i 1.200 miliardi di yuan (circa 171,39 miliardi di dollari USA) nel 2025. Lo ha dichiarato oggi il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione.

Nel 2025, le aziende nazionali hanno presentato numerosi prodotti di chip per l'IA e la capacità di potenza di calcolo intelligente del Paese ha raggiunto i 1.590 EFLOPS lo scorso anno, ha affermato Zhang Yunming, vice ministro dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa.

L'EFLOPS, o ExaFLOPS, è un'unità di misura delle prestazioni di calcolo: ogni unità rappresenta un quintilione di operazioni in virgola mobile al secondo.

Le applicazioni dell'IA si sono estese fino a coprire settori chiave come acciaio, metalli non ferrosi, energia e telecomunicazioni, e vengono sempre più utilizzate nella ricerca e sviluppo dei prodotti, nel controllo qualità e nel servizio clienti, ha spiegato Zhang.

Il vice ministro ha inoltre sottolineato che è stato inaugurato un fondo nazionale di investimento per l'industria dell'IA da 60 miliardi di yuan e che nel 2025 sono stati formulati e pubblicati oltre 40 standard chiave nazionali e di settore.

Rispondendo alle preoccupazioni secondo cui l'innovazione dell'IA potrebbe incidere sull'occupazione, Zhang ha affermato che il progresso tecnologico spesso rimodella le strutture occupazionali e aggiorna i ruoli, aggiungendo che tale riorganizzazione non implica la scomparsa dei posti di lavoro e che l'iterazione non equivale alla sostituzione.

Nel corso della storia, i grandi cambiamenti tecnologici hanno infine aumentato la produttività, ottimizzato le strutture occupazionali e creato nuovi posti di lavoro attraverso la trasformazione industriale, ha concluso Zhang.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-