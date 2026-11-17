Cina, Macao punta a crescita e diversificazione economica nel 2027

MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La regione amministrativa speciale (SAR) cinese di Macao punterà a mantenere la crescita economica nel 2027 e ad accelerare la diversificazione economica in un contes...

MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La regione amministrativa speciale (SAR) cinese di Macao punterà a mantenere la crescita economica nel 2027 e ad accelerare la diversificazione economica in un contesto di pressioni al ribasso, come dichiarato ieri dal capo dell'esecutivo Sam Hou Fai.

Presentando il suo discorso annuale sulle politiche di governo rivolto all'Assemblea legislativa, Sam ha illustrato i piani volti ad attrarre investimenti, sviluppare i servizi finanziari ed espandere il turismo internazionale, mantenendo al contempo il sostegno ai residenti.

Il rapporto ha individuato nell'aumento della spesa per il welfare sociale e nell'eccessiva dipendenza da un unico settore per il gettito fiscale una combinazione insostenibile. Secondo i dati preliminari citati nel rapporto, nei primi tre trimestri del 2026 l'economia di Macao è cresciuta del 2,9% su base annua in termini reali.

Per sostenere la diversificazione, il governo prevede di istituire un fondo di orientamento agli investimenti, nominare gestori di fondi professionisti e investire in progetti che favoriscano lo sviluppo a lungo termine di Macao. Cercherà inoltre di attrarre un maggior numero di progetti a Macao e nella Zona di cooperazione approfondita di Guangdong-Macao a Hengqin.

Le misure per il settore finanziario comprendono il potenziamento della legislazione in materia di titoli, l'attrazione di un maggior numero di società nazionali ed estere per l'emissione di obbligazioni a Macao e lo sviluppo di collegamenti tra la pataca digitale e lo yuan digitale.

Nel settore turistico, il governo punterà su mercati quali Europa, India e Medio Oriente, offrendo incentivi per voli, hotel e trasporti transfrontalieri, al fine di attrarre visitatori internazionali che effettuano viaggi con più destinazioni.

Il governo proseguirà inoltre il programma di contributi in denaro contante, le agevolazioni fiscali e i sussidi per le utenze domestiche, ampliando al contempo i servizi gratuiti di assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie.

(ITALPRESS).

- Foto Xinhua -