Cina, l’indice PMI manifatturiero si attesta a 49 a ottobre

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - L'indice PMI del settore manifatturiero cinese si è attestato a 49 a ottobre 2025, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati ufficiali diffusi venerdì.

Un valore superiore a 50 indica un'espansione, mentre un valore inferiore a 50 segnala una contrazione.

"A ottobre, le attività produttive manifatturiere hanno subito un rallentamento rispetto al mese precedente, risentendo sia dell'anticipo di una parte della domanda prima delle festività per la Giornata nazionale, sia di un contesto internazionale sempre più complesso", ha dichiarato Huo Lihui, funzionario dell'Ufficio nazionale di statistica.

Quest'anno la festività della Giornata nazionale è coincisa con la Festa di metà autunno, facendo sì che le vacanze si protraessero dal primo all'8 ottobre.

Il sottoindice relativo alla produzione si è attestato a 49,7, in calo di 2,2 punti percentuali rispetto a settembre, indicando un rallentamento nella produzione manifatturiera.

Sul fronte della domanda, il sottoindice dei nuovi ordini si è fermato a 48,8 in ottobre, in diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto al mese precedente.

