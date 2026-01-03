Quotidiano di Gela

Cina, le ferrovie registrano il picco di rientri dalle vacanze di Capodanno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Questo sabato è l'ultimo giorno delle vacanze di Capodanno e, secondo i dati forniti dalla China State Railway Group Co., Ltd., le ferrovie registreranno un picco n...

03 gennaio 2026 15:35
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Questo sabato è l'ultimo giorno delle vacanze di Capodanno e, secondo i dati forniti dalla China State Railway Group Co., Ltd., le ferrovie registreranno un picco nel flusso di passeggeri di rientro. Le ferrovie prevedono di registrare in giornata 17,45 milioni di viaggi, con l'aggiunta di 1.343 treni passeggeri per soddisfare la domanda. Tra le principali città di partenza figurano Guangzhou, Pechino e Chengdu, mentre l'elenco delle principali città di destinazione include Pechino, Guangzhou e Shanghai. Venerdì le ferrovie nazionali hanno registrato oltre 12 milioni di viaggi. Le festività di Capodanno di quest'anno si concludono oggi dopo essere iniziate giovedì.

