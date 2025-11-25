Quotidiano di Gela

Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22

25 novembre 2025 17:30
JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Martedì, la Cina ha lanciato la navicella Shenzhou-22 dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, segnando la prima missione di lancio d'emergenza nel programma spaziale cinese con equipaggio.

La navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell'orbita designata. La China Manned Space Agency (l'agenzia cinese per i voli spaziali con equipaggio) ha dichiarato la missione di lancio un completo successo.

