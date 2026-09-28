Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri
GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang ("sogno") ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capaci...
GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang ("sogno") ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello dei 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito oggi il ministero delle Risorse Naturali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/cina-la-capacita-di-perforazione-in-acque-profonde-raggiunge-i-5-000-metri/
Verificato il: 28 settembre 2026