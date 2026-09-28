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Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang ("sogno") ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capaci...

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2026 19:30
Cina, la capacità di perforazione in acque profonde raggiunge i 5.000 metri -
Italia
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GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave cinese per le perforazioni oceaniche Mengxiang ("sogno") ha stabilito un record nazionale nelle perforazioni in acque profonde, portando la propria capacità al livello dei 5.000 metri dopo aver prelevato campioni di basalto dal bacino del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito oggi il ministero delle Risorse Naturali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 28 settembre 2026

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