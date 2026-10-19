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Cina, internet satellitare collega per la prima volta “i tre poli” della Terra

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave rompighiaccio polare Jidi ha completato un test applicativo pre-operativo sull'internet satellitare sviluppato in Cina a livello nazionale lungo le rotte ma...

A cura di Redazione Redazione
19 ottobre 2026 19:00
Cina, internet satellitare collega per la prima volta “i tre poli” della Terra -
Italia
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave rompighiaccio polare Jidi ha completato un test applicativo pre-operativo sull'internet satellitare sviluppato in Cina a livello nazionale lungo le rotte marittime artiche. Lo ha reso noto il team della 16esima spedizione cinese nell'Oceano Artico.

Durante il viaggio è stata verificata per la prima volta con successo la connettività di rete tra l'Artico, l'Antartide e l'altopiano del Qinghai-Tibet, noto anche come il "Terzo Polo" della Terra, colmando l'ultima lacuna nella copertura delle comunicazioni a livello mondiale. Lo afferma il team della spedizione.

La spedizione è stata organizzata dal ministero cinese delle Risorse Naturali.

(ITALPRESS).

- Foto Xinhua -

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 19 ottobre 2026

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