Cina, internet satellitare collega per la prima volta “i tre poli” della Terra
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave rompighiaccio polare Jidi ha completato un test applicativo pre-operativo sull'internet satellitare sviluppato in Cina a livello nazionale lungo le rotte ma...
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nave rompighiaccio polare Jidi ha completato un test applicativo pre-operativo sull'internet satellitare sviluppato in Cina a livello nazionale lungo le rotte marittime artiche. Lo ha reso noto il team della 16esima spedizione cinese nell'Oceano Artico.
Durante il viaggio è stata verificata per la prima volta con successo la connettività di rete tra l'Artico, l'Antartide e l'altopiano del Qinghai-Tibet, noto anche come il "Terzo Polo" della Terra, colmando l'ultima lacuna nella copertura delle comunicazioni a livello mondiale. Lo afferma il team della spedizione.
La spedizione è stata organizzata dal ministero cinese delle Risorse Naturali.
(ITALPRESS).
- Foto Xinhua -
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/cina-internet-satellitare-collega-per-la-prima-volta-i-tre-poli-della-terra/
Verificato il: 19 ottobre 2026