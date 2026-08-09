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Cina, indice dei prezzi al consumo in aumento dello 0,5% a luglio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'indice dei prezzi al consumo (IPC) della Cina, principale indicatore dell'inflazione, è aumentato dello 0,5% su base annua a luglio, secondo i dati ufficiali diff...

A cura di Redazione Redazione
09 agosto 2026 18:23
Cina, indice dei prezzi al consumo in aumento dello 0,5% a luglio -
Italia
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'indice dei prezzi al consumo (IPC) della Cina, principale indicatore dell'inflazione, è aumentato dello 0,5% su base annua a luglio, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

L'IPC core, che esclude i prezzi di alimentari ed energia, è aumentato dello 0,9% su base annua, secondo l'Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Influenzato da fattori importati internazionali, l'IPC a luglio è diminuito leggermente dello 0,1% su base mensile, secondo i dati dell'NBS.

I dati diffusi oggi hanno inoltre mostrato che l'indice dei prezzi alla produzione della Cina, che misura i costi dei beni all'uscita dalla fabbrica, è aumentato del 3,5% su base annua a luglio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 09 agosto 2026

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