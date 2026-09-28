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Cina, inaugurate 4 linee ferroviarie ad alta velocità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina, che dispone della più estesa rete ferroviaria ad alta velocità del mondo, ha aperto oggi al traffico quattro importanti tratte, migliorando i collegamenti...

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2026 19:30
Cina, inaugurate 4 linee ferroviarie ad alta velocità -
Italia
Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina, che dispone della più estesa rete ferroviaria ad alta velocità del mondo, ha aperto oggi al traffico quattro importanti tratte, migliorando i collegamenti tra diverse regioni.

Le nuove tratte collegano Xiong'an, nella provincia dello Hebei, a Shangqiu, nella provincia dello Henan, Xìan ad Ankang, nella provincia dello Shaanxi, Yichang a Xingshan, nella provincia dello Hubei, e Harbin a Yichun, nella provincia dello Heilongjiang.

Distribuite tra la Cina settentrionale, nord-occidentale, centrale e nord-orientale, le nuove linee agevoleranno gli spostamenti dei residenti, miglioreranno i collegamenti regionali e sosterranno lo sviluppo economico.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 28 settembre 2026

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