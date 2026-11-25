Cina “in prima linea” nello sviluppo di 78 standard internazionali sull’IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha guidato lo sviluppo di 78 standard internazionali in materia di intelligenza artificiale (IA), trasformando le proprie pratiche industriali e innovazioni...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha guidato lo sviluppo di 78 standard internazionali in materia di intelligenza artificiale (IA), trasformando le proprie pratiche industriali e innovazioni tecnologiche in beni pubblici globali, secondo l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR).

Ieri Sun Wei, vice direttore del Dipartimento per l'innovazione degli standard della SAMR, durante una conferenza stampa ha dichiarato che l'organismo si è attivamente impegnato per contribuire a migliorare l'architettura del sistema di standard internazionali per l'IA.

Collaborando con aziende leader e istituti di ricerca di eccellenza, la SAMR ha guidato lo sviluppo di 29 standard internazionali di base e comuni, che riguardano settori chiave tra cui la governance dei dati, l'interazione uomo-computer, la sicurezza e l'affidabilità, ha affermato Sun.

Inoltre, la SAMR ha coordinato gli sforzi di 15 organismi tecnici di normazione nello sviluppo di 49 standard internazionali per applicazioni settoriali specifiche, tra cui le città smart e la manifattura intelligente, secondo il funzionario.

Gli standard per le applicazioni settoriali rappresentano una leva fondamentale per promuovere l'attuazione su larga scala e standardizzata delle tecnologie di IA.

Negli ultimi anni, la SAMR ha intensificato gli sforzi per promuovere gli standard internazionali in settori chiave, come la manifattura intelligente, le città smart, la logistica intelligente e la gestione intelligente delle risorse idriche, facendo leva sull'ampia gamma di scenari applicativi e sulle consolidate pratiche industriali della Cina.

Sun ha affermato che gli sforzi sistematici della Cina per sviluppare standard orientati alle applicazioni in molteplici settori industriali hanno fornito standard tecnici e soluzioni pratiche per una più ampia adozione a livello internazionale, sostenendo lo sviluppo dell'economia reale potenziata dall'IA e una trasformazione digitale inclusiva e condivisa.

La SAMR ha inoltre reso noto che, in risposta a rischi comuni come i deepfake e l'"avvelenamento" dei modelli nell'IA generativa, la Cina ha elaborato congiuntamente con diversi Paesi una linea guida per affrontare i rischi legati all'IA generativa.

Secondo la SAMR, si tratta della prima proposta al mondo di standard internazionali incentrata sulla governance dell'IA generativa, che può fornire un sostegno fondamentale per promuovere la formazione di un consenso globale sulla gestione dei rischi.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-