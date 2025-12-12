Cina, in orbita un nuovo gruppo di satelliti internet

Quotidiano di Gela

12 dicembre 2025 17:30
WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina venerdì ha lanciato un razzo vettore Long March-12 dalla provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti internet.

Il razzo è decollato alle 7:00 dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. I carichi utili, che costituiscono il 16esimo gruppo di satelliti internet in orbita bassa, sono entrati con successo nell'orbita prevista.(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
