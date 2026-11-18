Cina, il supercomputer LineShine mantiene il primato nella classifica TOP500

LOS ANGELES (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) - Il supercomputer cinese LineShine ha mantenuto il primato di supercomputer più potente al mondo nell'ultima classifica TOP500, pubblicata ieri durante la...

LOS ANGELES (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) - Il supercomputer cinese LineShine ha mantenuto il primato di supercomputer più potente al mondo nell'ultima classifica TOP500, pubblicata ieri durante la Conferenza internazionale sul calcolo ad alte prestazioni, sulle reti, sull'archiviazione e sull'analisi (SC26) a Chicago, negli Stati Uniti.

Installato presso il Centro nazionale di supercalcolo di Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, LineShine è stato realizzato dallo Shenzhen Cloud Computing Center. Ha conquistato per la prima volta la vetta della classifica TOP500 nel giugno 2026 e ha ora mantenuto il primo posto per due edizioni consecutive.

LineShine ha raggiunto una prestazione di 2,198 exaflop nel benchmark High Performance Linpack (HPL), utilizzando 13.789.440 core. Si è inoltre classificato al primo posto nella graduatoria High-Performance Conjugate Gradient (HPCG), con un risultato di 22,00 petaflop.

Un exaflop equivale a un quintilione di calcoli al secondo, ovvero un numero composto da un 1 seguito da ben 18 zeri.

El Capitan, installato presso il Lawrence Livermore National Laboratory negli Stati Uniti, si è classificato secondo, seguito da Frontier presso l'Oak Ridge National Laboratory e da Aurora presso l'Argonne Leadership Computing Facility, rispettivamente al terzo e quarto posto. Il tedesco JUPITER Booster, installato presso il Centro di supercalcolo di Julich, si è classificato quinto.

La Cina contava 18 sistemi nell'ultima classifica, posizionandosi al settimo posto tra Paesi e regioni, mentre gli Stati Uniti erano in testa con 163 sistemi.

L'edizione di novembre comprendeva soltanto 27 nuovi sistemi, pari al 5,4% della TOP500. Secondo quanto annunciato, si tratta del livello più basso di ricambio dei sistemi nella storia della classifica.

La classifica TOP500 viene aggiornata due volte all'anno, a giugno e novembre, e monitora i sistemi informatici più potenti al mondo.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-