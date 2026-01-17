Cina, i consumi di elettricità superano i 10 trilioni di kwh nel 2025

Quotidiano di Gela

17 gennaio 2026 16:30
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il consumo totale di elettricità della Cina lo scorso anno ha superato per la prima volta i 10 trilioni di kilowattora. Lo ha annunciato l'Amministrazione Nazionale per l'Energia (NEA). Secondo i dati della NEA, l'incremento su base annua è stato del 5%.

La Cina è il primo Paese a superare questa soglia, con un consumo complessivo più del doppio rispetto a quello degli Stati Uniti e superiore al consumo combinato di UE, Russia, India e Giappone, ha affermato la NEA.

