Cina, fabbrica Tesla di Shanghai raggiunge i 4 milioni di veicoli prodotti

08 dicembre 2025 15:10
SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Gigafactory di Tesla a Shanghai ha raggiunto un traguardo impressionante lunedì, producendo il suo veicolo numero 4 milioni, ha dichiarato l'azienda.

Lo stabilimento di Shanghai, la prima gigafactory dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti, ha iniziato la costruzione nel gennaio 2019 e ha prodotto il suo primo veicolo nel dicembre dello stesso anno.

Secondo l'azienda, lo stabilimento ha impiegato più di 30 mesi per costruire il primo milione di veicoli, mentre la produzione è passata da 3 a 4 milioni in circa 14 mesi.

