Quotidiano di Gela

Cina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Una versione modificata del razzo Long March-6, con a bordo il satellite di telerilevamento Yaogan-50 01, è decollato dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, n...

A cura di Redazione Redazione
14 gennaio 2026 17:45
Cina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026 -
Italia
Italpress
Condividi

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Una versione modificata del razzo Long March-6, con a bordo il satellite di telerilevamento Yaogan-50 01, è decollato dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 13 gennaio 2026. Lanciato alle 22:16 (ora di Pechino), il satellite è entrato nell'orbita prevista. Il lancio ha rappresentato la 624esima missione di volo della serie di razzi Long March e ha segnato il primo lancio orbitale portato a termine con successo dalla Cina nel 2026.

(ITALPRESS).

- Foto Xinhua -

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela