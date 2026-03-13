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Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassa

WENCHANG (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hai...

A cura di Redazione Redazione
13 marzo 2026 20:05
Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassa -
Italia
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WENCHANG (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell'omonima provincia meridionale cinese.

La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore, inviando nello spazio un nuovo gruppo di satelliti Internet. Il razzo è decollato alle 3:48 del mattino (ora di Pechino) dal sito e ha collocato con successo nell'orbita prestabilita i carichi utili, il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).

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