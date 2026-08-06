Cina, cresce il settore macchinari, a trainare le “attrezzature intelligenti”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'industria cinese dei macchinari ha registrato una crescita stabile nel primo semestre del 2026, sostenuta dall'aumento della produzione di attrezzature intelligen...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'industria cinese dei macchinari ha registrato una crescita stabile nel primo semestre del 2026, sostenuta dall'aumento della produzione di attrezzature intelligenti e di macchine utensili di fascia alta, secondo i dati diffusi oggi dalla China Machinery Industry Federation.

Il valore aggiunto delle principali imprese del settore, ciascuna con ricavi annui derivanti dall'attività principale pari ad almeno 20 milioni di yuan, circa 2,95 milioni di dollari, è aumentato del 6,4% su base annua, superando rispettivamente di 1 e 0,8 punti percentuali il settore industriale nel suo complesso e il comparto manifatturiero, come mostrato dai dati.

Nel periodo gennaio-giugno, le principali imprese del settore dei macchinari hanno generato ricavi per 16.100 miliardi di yuan, con un aumento del 6,5% su base annua. Dei 127 principali prodotti meccanici monitorati, 80 hanno registrato una crescita della produzione su base annua.

Nel periodo, il settore ha inoltre registrato un solido slancio nello sviluppo di nuove forze produttive di qualità, con il valore aggiunto della produzione di attrezzature intelligenti cresciuto del 16,7% su base annua, mentre quello delle apparecchiature per la stampa 3D, dei robot industriali e degli strumenti industriali di regolazione automatica e dei sistemi di controllo è aumentato rispettivamente del 48,5%, del 28% e del 25,1%.

Sostenuta dalla forte domanda di produzione di fascia alta e intelligente, l'industria delle macchine utensili ha accelerato la propria trasformazione verso una produzione di questo tipo, con utili aumentati dell'89,2% su base annua, secondo i dati.

Con lo sviluppo accelerato del moderno sistema industriale e la continua attuazione delle politiche volte a stimolare la domanda interna, stabilizzare la crescita e promuovere la trasformazione, l'industria dovrebbe mantenere un andamento stabile per il resto dell'anno, ha dichiarato Ye Dingda, vice direttore della federazione.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-