Cina, colata di fango nel Sichuan. Due morti e tre dispersi

YANBIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan nelle pr...

A cura di Redazione 21 settembre 2026 19:00

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YANBIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato. Lo hanno riferito le autorità locali. La colata di fango si è verificata nei pressi del villaggio di Zhiliuhe, nella contea di Yanbian, a Panzhihua. Il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze ha inviato sul posto un gruppo di lavoro per guidare le operazioni di soccorso. Fonte foto Xinhua (ITALPRESS).