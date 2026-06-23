Quotidiano di Gela

Cina, all’esame dell’Assemblea Nazionale del Popolo ddl sulla finanza

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - I legislatori cinesi stanno esaminando per la prima volta un disegno di legge sulla finanza, incentrato sul rafforzamento della regolamentazione, sulla prevenzione...

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2026 21:23
Cina, all’esame dell’Assemblea Nazionale del Popolo ddl sulla finanza -
Italia
Italpress
Condividi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - I legislatori cinesi stanno esaminando per la prima volta un disegno di legge sulla finanza, incentrato sul rafforzamento della regolamentazione, sulla prevenzione dei rischi e sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità.

Il progetto è stato esaminato oggi, in prima lettura, durante la sessione in corso del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo nazionale.

Normativa fondamentale, completa e di portata generale per il settore finanziario, il disegno di legge concilia sviluppo e sicurezza, affrontando al tempo stesso le sfide giuridiche che limitano la crescita di alta qualità del settore finanziario.

Fonte foto Xinhua

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 23 giugno 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela