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Cina, al via a Shanghai la nona China International Import Expo

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nona edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta oggi a Shanghai. In programma dal 5 al 10 novembre, la CIIE di quest'anno ha attirato 4.1...

A cura di Redazione Redazione
05 novembre 2026 21:30
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Cina, al via a Shanghai la nona China International Import Expo -
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Italpress
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SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La nona edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta oggi a Shanghai. In programma dal 5 al 10 novembre, la CIIE di quest'anno ha attirato 4.142 espositori stranieri, con una superficie espositiva complessiva che supera i 440.000 metri quadrati. Oltre 480 articoli esposti faranno il loro debutto a livello mondiale, in Asia o in Cina durante l'evento: si tratta del numero più alto mai registrato.

(ITALPRESS).

- Foto Xinhua -

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 05 novembre 2026

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