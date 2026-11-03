Cina, al vaglio nuove norme per lo sviluppo della rete idrica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il massimo organo legislativo cinese ha avviato ieri l'esame di un progetto di emendamento alla Legge sulle acque del Paese, che rafforzerebbe lo sviluppo di una re...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il massimo organo legislativo cinese ha avviato ieri l'esame di un progetto di emendamento alla Legge sulle acque del Paese, che rafforzerebbe lo sviluppo di una rete idrica nazionale.

Il progetto di emendamento è stato presentato per la terza lettura durante una sessione del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, che si concluderà venerdì.

Il progetto propone di aggiungere disposizioni relative al "rafforzamento delle misure di salvaguardia della sicurezza idrica" e "all'accelerazione dello sviluppo di una rete idrica nazionale sistematica e completa, sicura e affidabile, intensiva ed efficiente, ecologica e intelligente, con una circolazione fluida e una regolazione ordinata".

Al contempo, il progetto propone di migliorare le disposizioni relative all'elaborazione dei piani sulle risorse idriche, aggiungendo che tale pianificazione dovrebbe coordinare l'uso dell'acqua a fini domestici, produttivi ed ecologici.

(ITALPRESS).

- Foto Xinhua -