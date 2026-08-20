Cina, a Shanghai servizi per i turisti basati sull’intelligenza artificiale

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - A Shanghai, nella Cina orientale, ieri sono stati inaugurati 100 terminali di servizi turistici basati sull'intelligenza artificiale in tutta la città, con l'obiet...

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - A Shanghai, nella Cina orientale, ieri sono stati inaugurati 100 terminali di servizi turistici basati sull'intelligenza artificiale in tutta la città, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio per il crescente numero di turisti estivi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

I terminali sono gestiti da un agente di IA dedicato chiamato Hu Xiaoyou, in grado di offrire servizi che vanno dalla navigazione e dalla traduzione in tempo reale alle raccomandazioni sulle attrazioni e alla prenotazione dei biglietti. Possono inoltre generare itinerari di viaggio personalizzati per gli utenti.

Gli operatori hanno affermato che il database dei terminali contiene oltre 84.000 voci relative ad attività culturali, attrazioni turistiche ed eventi sportivi a Shanghai ed è direttamente collegato a 14.000 link per prenotazioni e acquisti.

Le apparecchiature supportano 10 lingue - cinese, inglese, giapponese, coreano, francese, tedesco, spagnolo, thailandese, russo e arabo - e accettano pagamenti in oltre 120 valute.

Situati nei principali hotel, centri di informazione turistica, sedi di eventi, principali distretti commerciali e luoghi di interesse turistico della città, i terminali saranno inoltre presidiati da volontari per fornire assistenza ai visitatori che necessitano di ulteriore supporto.

Le funzionalità dei terminali saranno aggiornate e la loro copertura sarà progressivamente ampliata per formare una rete di servizi estesa a tutta la città, ha dichiarato Zhong Xiaomin, direttrice dell'Amministrazione municipale della cultura e del turismo di Shanghai.

Mentre la Cina continua a migliorare la propria offerta turistica estiva, Shanghai si è affermata come una delle principali destinazioni per i viaggiatori in arrivo dall'estero che cavalcano l'onda del "China Cool".

La città ha accolto 5,3 milioni di turisti provenienti dall'estero nella prima metà di quest'anno, in aumento del 27,82% su base annua, secondo i dati ufficiali.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-