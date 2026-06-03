Cina, 12.9 milioni di studenti parteciperanno al “gaokao” dal 7 giugno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un totale di 12,9 milioni di studenti cinesi parteciperà quest'anno all'esame nazionale di ammissione all'università, noto anche come gaokao, a partire dal 7 giugno...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un totale di 12,9 milioni di studenti cinesi parteciperà quest'anno all'esame nazionale di ammissione all'università, noto anche come gaokao, a partire dal 7 giugno, ha annunciato il ministero dell'Istruzione.

La cifra segna un lieve calo rispetto ai 13,35 milioni di partecipanti dello scorso anno.

Il ministero ha dichiarato che le autorità locali riceveranno istruzioni per garantire un ambiente online sicuro per lo svolgimento dell'esame e un contesto sicuro e ordinato nei pressi delle sedi d'esame.

Saranno avviate campagne speciali per contrastare la vendita di dispositivi per copiare, la sostituzione di persona durante gli esami e le pratiche irregolari da parte degli istituti di preparazione e formazione agli esami, ha affermato il ministero.

Il ministero guiderà inoltre le autorità locali nella prevenzione e nel contrasto degli imbrogli high-tech e promuoverà attivamente l'uso di sistemi intelligenti di monitoraggio e ispezione.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).