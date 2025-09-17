Cimitero monumentale, sopralluogo commissioni e amministrazione

A breve, una verifica verrà condotta anche nel cimitero di Farello

Gela. Un sopralluogo presso il cimitero monumentale è stato effettuato, questa mattina, dai consiglieri delle commissioni affari generali, urbanistica e ambiente, presiedute da Giovanni Giudice, Gabriele Pellegrino e Floriana Cascio. Insieme a loro, gli assessori Giuseppe Fava e Luigi Di Dio. "Monitorare le condizioni dei cimiteri cittadini è fondamentale e continueremo a farlo", spiegano. A breve, una verifica verrà condotta anche nel cimitero di Farello. "Durante la visita sono stati presi in esame diversi aspetti per la gestione e fruizione dei cimiteri. È stato appurato che il cimitero monumentale è in buono stato relativamente alla pulizia e al servizo idrico. Un ringraziamento al responsabile servizi cimiteriali, geometra Angelo Scudera, che ha permesso di efffettuare il sopralluogo", concludono.