Decoro Urbano Cimiteri, interventi straordinari in vista delle festività

L’amministrazione punta su pulizia e decoro, mentre i lavori proseguono anche nel resto della città.

Gela. Cimiteri cittadini al centro degli interventi di manutenzione e ripristino in vista della commemorazione dei defunti. Come ogni anno, si prevede una massima affluenza nei cimiteri della città, con numerose famiglie pronte a rendere omaggio ai propri cari scomparsi. In questi giorni si lavora per garantire pulizia, decoro e una migliore fruibilità degli spazi, in vista di una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità.

Proprio oggi, inoltre, è il primo giorno di ripresa dell’attività per i giardinieri della Ghelas, rimasti fermi da oltre un mese. La ripartenza consentirà di tornare a intervenire sul verde pubblico, con lavori di cura e manutenzione nelle diverse aree urbane. Una ripresa importante per il decoro cittadino, che affianca gli interventi programmati nei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti.

L’obiettivo è garantire maggiore attenzione agli spazi pubblici, rispondendo alle esigenze dei cittadini e restituendo cura e dignità ai luoghi della città, proprio in vista di una giornata dedicata alla memoria e al ricordo dei propri cari.