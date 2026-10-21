Ciclo rifiuti, tanti capitoli fermi: cda Srr incontrerà il commissario di Impianti

Definire oneri e impegni reciproci, nel rapporto tra la controllante Srr e la controllata Impianti Srr, pare sempre più necessario, a maggior ragione in una fase di scelte che toccheranno ai sindaci sul futuro più o meno prossimo del servizio rifiuti

Gela. Il sequestro preventivo di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti, che gestisce inoltre la piattaforma di Timpazzo, ha determinato l'esigenza di verifiche e accertamenti interni, condotti dal commissario Marco Valenza, nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti. Come abbiamo riferito ieri, la procura nissena ha chiuso le indagini nei confronti di quarantacinque coinvolti, accusati proprio di traffico illecito di rifiuti a Timpazzo: tra questi, ci sono le figure di riferimento dell'ex management di Impianti Srr. Verifiche, controlli e approfondimenti interni, che hanno anche fatto emergere possibili anomalie gestionali, non hanno sempre permesso di dare continuità ad altri fronti. Impianti Srr, infatti, almeno sulla carta e stando alle intese pubbliche degli scorsi mesi, dovrebbe completare la procedura di acquisizione del sistema di compostaggio di Brucazzi, per un totale di circa un milione e mezzo di euro, e inoltre fare chiarezza sull'iter di assunzione di circa quindici operai, ricompresi nella graduatoria del concorso pubblico ma rimasti "sospesi", e sui trasferimenti finanziari dovuti alla Srr4, società che sovraintende il ciclo territoriale dei rifiuti e che controlla direttamente Impianti Srr. Questi fondi sono gli unici sui quali Srr può fare affidamento. Capitoli, allo stato, bloccati e che saranno affrontati, in settimana, salvo slittamenti, dal cda Srr, presieduto dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, e dal commissario Valenza. Un confronto che è stato sollecitato dal primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano, alla guida di un Comune sul cui territorio è presente tutta la filiera dei rifiuti dell'area sud della provincia di Caltanissetta. Definire oneri e impegni reciproci, nel rapporto tra la controllante Srr e la controllata Impianti Srr, pare sempre più necessario, a maggior ragione in una fase di scelte che toccheranno ai sindaci sul futuro più o meno prossimo del servizio rifiuti.