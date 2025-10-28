Ciclo rifiuti e l'accordo con la "Kore", Giudice: "Risultati importanti"

Ciclo rifiuti e l'avvio delle attività universitarie

Gela. I passaggi istituzionali odierni, sia sul fronte dei costi del ciclo rifiuti sia rispetto alle attività universitarie da avviare all'interno di “Macchitella lab”, convincono i civici del sindaco Terenziano Di Stefano. “La doppia trasferta di oggi del sindaco ha portato importanti risultati. Sul fronte rifiuti, in Regione, viene confermata l’intuizione del primo cittadino che ha sempre sostenuto che il calcolo che veniva attuato non fosse corretto, questo consentirà al nostro ente di incamerare le differenze già versate. L’altro fronte è la trasferta a Enna durante la quale è stato siglato, con l'Università “Kore”, l’avvio ufficiale di una collaborazione importante per il futuro della formazione e della crescita del nostro territorio. Si parte con un master di secondo livello e con l’avvio dell’iter per l’accreditamento della sede di Macchitella Lab, passo fondamentale che permetterà di far partire i primi corsi di laurea a Gela e come anticipato dal nostro sindaco un percorso che unisce istituzioni, università e comunità, con un obiettivo chiaro: creare opportunità e valorizzare il talento dei nostri giovani. Sappiamo che la strada non è semplice ma quest'amministrazione sta lavorando per dare un’altra chiave di lettura al nostro territorio. Tutti i cittadini, le forze sociali, associazionistiche, sindacali e politiche, devono remare dalla stessa parte”, dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice.

In foto Giudice insieme all'altro consigliere di "Una Buona Idea" Floriana Cascio