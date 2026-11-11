I contrasti Ciclo idrico e governance rifiuti, Greco: "Da Di Stefano parole fuorvianti"

L'ex sindaco Lucio Greco, dopo aver contestato la linea dell'Ati, presieduta dall'attuale primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano, torna a porsi in netta contrapposizione con quello che fu suo assessore nella precedente esperienza amministrativa

Gela. Dal servizio idrico alla governance dei rifiuti, ancora una volta, l'ex sindaco Lucio Greco, dopo aver contestato la linea dell'Ati, presieduta dall'attuale primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano, torna a porsi in netta contrapposizione con quello che fu suo assessore nella precedente esperienza amministrativa. Per Di Stefano, come abbiamo riferito, gli aumenti delle tariffe idriche, legati al calcolo Arera, in realtà vengono comunque superati dagli introiti delle penali imposte a Caltaqua per le mancate erogazioni e da un debito generato da un vecchio lodo giudiziario, spalmato in dieci anni. Inoltre, il primo cittadino gelese ha sottolineato che le percentuali attuali si rendono necessarie per evitare il rafforzamento di pendenze già maturate, per mancati adeguamenti, pari a circa quattordici milioni di euro. “Di Stefano tenta di far passare un messaggio tanto rassicurante quanto fuorviante: quello secondo cui le tariffe idriche non aumenterebbero. Peccato che a smentirlo non siano le mie parole, ma gli atti ufficiali dell’Assemblea territoriale idrica, presieduta proprio da lui. La realtà è inequivocabile: il provvedimento approvato prevede un incremento complessivo del 6,5 per cento delle tariffe idriche rispetto al 2025. Lo certifica chiaramente anche l’articolo di stampa che ha riportato i contenuti della deliberazione: il 2,9 per cento è già stato applicato nelle bollette a partire da gennaio, mentre la restante parte sarà recuperata attraverso il conguaglio sui consumi del 2026. Dunque, di cosa stiamo parlando? Come si può affermare che le tariffe non aumentano quando la stessa deliberazione approvata dall’assemblea che Di Stefano presiede stabilisce un incremento del 6,5 per cento?”, dice Greco. Il sistema contrattuale, che praticamente impone aumenti periodici, è una costante di un sistema idrico, da oltre vent'anni affidato ai privati. Di Stefano presiede l'Ati dallo scorso anno e in estate è entrato a far parte del cda della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti, superando quello che sembrava un muro normativo. Per Greco, le parole dell'attuale sindaco, anche sul ciclo rifiuti, non corrispondono a quelle che furono le sue posizioni quando era a capo dell'amministrazione comunale. “A lui voglio ricordare che il confronto politico si affronta con gli atti, con i numeri e con la correttezza, non con insinuazioni e ricostruzioni non vere e strumentali. In particolare, respingo categoricamente l’affermazione secondo cui avrei sostenuto l’impossibilità per Gela di essere presente nel Consiglio di amministrazione della SRR4. Non ho mai sostenuto una simile posizione. Invito il sindaco Di Stefano, prima di attribuirmi dichiarazioni mai fatte, a rileggere gli atti e le carte di quella vicenda e, soprattutto, a verificare quali fossero le reali posizioni assunte dall’allora amministrazione comunale di Gela. Troverà una realtà ben diversa da quella che oggi, con evidente disinvoltura, cerca di raccontare”, conclude l'ex primo cittadino.