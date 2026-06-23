Chongqing, in mostra manufatti italiani e cinesi raffiguranti creature mitiche

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Una grande mostra dedicata ai manufatti italiani e cinesi raffiguranti creature mitiche è stata inaugurata di recente al China Three Gorges Museum, nella municipa...

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Una grande mostra dedicata ai manufatti italiani e cinesi raffiguranti creature mitiche è stata inaugurata di recente al China Three Gorges Museum, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing.

L'esposizione "Mostri e meraviglie: un viaggio immaginario tra creature fantastiche" riunisce oltre 200 preziosi manufatti provenienti da più di 20 musei e istituzioni culturali di Cina e Italia. Tra questi figurano 125 tesori provenienti da quattro rinomati musei italiani, molti dei quali esposti a Chongqing per la prima volta.

La mostra, che resterà aperta fino al 18 ottobre, è diventata una delle attrazioni principali durante le vacanze per il Dragon Boat Festival. Durante la festività celebrata dal 19 al 21 giugno, il museo ha accolto in media tra 20.000 e 30.000 visitatori al giorno.

All'interno delle sale espositive, i visitatori incontrano un mondo popolato da draghi, grifoni, fenici, Medusa e altre creature leggendarie. Tra i pezzi principali figurano "L'educazione di Achille", un monumentale arazzo del XVII secolo, e il capolavoro rinascimentale "San Giorgio e il drago", entrambi esposti per la prima volta a Chongqing.

La mostra presenta anche alcuni dei reperti culturali più preziosi della Cina, tra cui due ganci da cintura in bronzo intarsiati in oro e argento a forma di rinoceronte risalenti al periodo degli Stati Combattenti. Rinvenuti insieme nella provincia cinese del Sichuan nel 1954 e rimasti per circa 70 anni in musei diversi, i tesori nazionali sono ora riuniti in occasione della mostra.

"La mostra coniuga una prospettiva di storia naturale, una narrazione in stile viaggio ed esperienze spaziali immersive", ha dichiarato Xia Huogen, curatore esecutivo della mostra del Three Gorges Museum. "Abbiamo creato congiuntamente una nuova narrazione ispirata al tema delle creature fantastiche, evidenziando sia le differenze sia gli scambi tra le civiltà di Oriente e Occidente".

Questa idea trova forte risonanza nella curatrice italiana Enrica Pagella, che ha lavorato per quasi due anni con i partner cinesi per dare vita alla mostra. Pagella ha osservato che, sebbene Cina e Italia siano separate da montagne e mari, le loro tradizioni mitologiche condividono notevoli somiglianze.

"Confrontando le creature fantastiche di culture diverse, le persone possono comprendersi meglio a vicenda", ha affermato. "E comprendersi a vicenda è il modo migliore per apprezzare culture diverse e promuovere l'amicizia tra i popoli".

Guardando al futuro, Pagella ha rivelato l'intenzione di portare la mostra in Italia, offrendo al pubblico europeo la possibilità di esplorare i miti e i tesori culturali della Cina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).