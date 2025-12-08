Chivu “Liverpool grande squadra, è una partita che conta”

MILANO (ITALPRESS) - "Il Liverpool è il Liverpool, una delle squadre più titolate al mondo: ha grandi ambizioni tutti gli anni e ha vinto l'ultima Premier". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai...

MILANO (ITALPRESS) - "Il Liverpool è il Liverpool, una delle squadre più titolate al mondo: ha grandi ambizioni tutti gli anni e ha vinto l'ultima Premier". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match della prima fase di Champions League, in casa, contro i Reds. "Loro hanno iniziato bene la stagione, poi hanno avuto un calo, ma sono periodi normali. Hanno giocatori capaci di capire i momenti, di farsi trovare pronti quando si alza il livello e quando arrivano le partite che contano e domani è una partita che conta", ha aggiunto l'allenatore rumeno. "Salah? Non parlo mai dei problemi delle altre squadre. Momo è un giocatore importante a livello mondiale ma non sono problemi che riguardano noi", ha poi spiegato proposito dell'egiziano, che potrebbe essere il grande assente nel match di domani sera, visti i recenti contrasti con società e allenatore.

L'Inter arriva dal convincente 4-0 al Como. "Lo stato di forma è dato dalla partita che devi affrontare, non dall'ultima che hai fatto. Vediamo da un buon momento, abbiamo fiducia e stiamo cercando di alzare il livello. Abbiamo bisogno di continuità, di punti, di cose che ci permetteranno di essere competitivi quando arriveremo al dunque. Akanji in dubbio? Vedremo domani, oggi non stava bene. Chi gioca a destra? Chivu...", ha affermato, sorridendo, infine il tecnico del team nerazzurro.

A fargli eco Marcus Thuram: "Liverpool favorito? Nelle partite di calcio non si sa mai. Noi abbiamo grande fiducia. Dopo l'infortunio sono guarito al meglio, grazie all'aiuto dello staff, e ora mi sento in buona forma. Sappiamo di giocare contro una squadra che ha grandi campioni: sarà una partita complicata e dura, questo è sicuro". "Salah forse assente? Il Liverpool non è solo Salah, ha tanti giocatori che possono fare la differenza. Siamo all'inizio di un lungo percorso. Abbiamo migliorato tante cose ma possiamo migliorarne ancora tante. Consigli a Pio Esposito e Bonny? Non posso dargli consigli, stanno facendo bene e ci stanno dando una grande mano", ha aggiunto l'attaccante dell'Inter.

