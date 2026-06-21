Chimica e tagli, Filctem: "Tendenza nazionale uguale a quella che ha portato la chiusura a Gela"

L'assemblea nazionale delle delegazioni della chimica di base

Brindisi. Alla presenza dei segretari generali della Cgil, Maurizio Landini e della Filctem CGIL, Marco Falcinelli, si è tenuta presso il Nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Brindisi, l'assemblea nazionale delle delegazioni della chimica di base Eni Versalis, LyondellBasell e di tante aziende minori del comparto. Da Enimont a Versalis si è persi il 40 per cento degli addetti diretti e cifre superiori nell' indotto, tutto in una logica di creare valore all' azionista e non ai lavoratori, al territorio, all' industria, alle famiglie e al sistema paese. "Siamo l' unico paese industriale in Europa senza un impianto di cracking, dopo il fermo di Priolo e Brindisi, utile anche all' industria degli acciai di cui siamo dipendenti dal resto del mondo. Dopo Ragusa, l' effetto domino delle chiusure Versalis continua con Priolo, Brindisi e a breve anche Ferrara e forse anche Mantova. Un confronto interessante, con testimonianze politiche, istituzionali e universitarie, per lottare fino alla fine affinché la chimica di base non venga dismessa definitivamente, come successo a Gela, con Enichem prima e Polimeri Europa dopo, e in altri posti dell'Italia meridionale. Nuovi advisors, nuove partecipazioni, nuove collaborazioni con le università possono cambiare le sorti del futuro industriale della chimica e dell'industria in generale. Per questo motivo la Filctem Cgil di Caltanissetta sarà sempre a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che lottano per il lavoro, per il territorio e per lo sviluppo del sistema industriale di qualità. A Brindisi la delegazione Filctem Cgil di Caltanissetta era presente insieme a quella di Siracusa e Ragusa", ha spiegato il segretario provinciale Filctem Rosario Catalano.