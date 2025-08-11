Chieti, 20 chili di marijuana nascosti tra la vegetazione

CHIETI (ITALPRESS) - Il Comando Provinciale di Chieti, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio e di prevenzione al traffico di...

CHIETI (ITALPRESS) - Il Comando Provinciale di Chieti, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio e di prevenzione al traffico di sostanze stupefacenti, ha sequestrato una coltivazione illecita di canapa indica.

Seppur bene occultate da una folta area boschiva nel territorio di Giuliano Teatino, sono state individuate 15 piante di marijuana, dal peso lordo complessivo di oltre 20 chili, dai militari del dipendente Gruppo Chieti.

Di fondamentale ausilio, considerato l'abile mascheramento della piantagione di soli 100 mq, è stata l'attività di sorvolo di un aeromobile della Sezione Area di Pescara che ha consentito, oltretutto, di localizzare tutte le strade d'accesso al campo (in seguito perlustrato via terra, constatando la presenza di un impianto di irrigazione e specifica attrezzatura da lavoro).

Le Fiamme Gialle, dopo aver posto l'area sotto sequestro, hanno prelevato i campioni destinati alle analisi chimiche di rito, catalogato gli arbusti (di altezza fino a 210 cm) ed estirpato la piantagione che, giunta quasi a completa maturazione, era pronta per la raccolta delle infiorescenze, fruttando, una volta immessa sul mercato, circa 280.000 di euro.

Una successiva indagine ha permesso di identificare il responsabile deferito alla Procura della Repubblica di Chieti per traffico di sostanze stupefacenti, al quale, con l'intervento delle unità cinofile, è stata perquisita l'abitazione rinvenendo quattro contenitori di vetro con circa 150 grammi di marjuana, ricavata dal taglio di piante già estirpate.

Al vaglio degli investigatori, che si avvarranno di altre perlustrazioni aeree, c'è la concreta possibilità che, a celarsi dietro alla persona denunciata, ci sia un gruppo di persone esperte nella gestione di questa specifica coltivazione, infatti l'ipotesi scaturisce dall'osservazione della superficie requisita che era ben organizzata e dotata di cisterna per accumulo di acqua per l'irrigazione.

