Scuole Chiesti fondi per climatizzare tutte le scuole comunali, ok anche a mozione in consiglio

"Riteniano che climatizzare gli edifici scolastici sia una priorità possibile", fanno sapere i dem

Gela. Era stata presentata a settembre, ben prima dell'avvio dell'iter per la partecipazione all'avviso che permette ai Comuni di accedere a fondi per l'installazione di sistemi di climatizzazione nelle scuole. Ieri, mentre l'amministrazione comunale, con l'assessore Peppe Di Cristina e il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme al gruppo tecnico, ha completato la presentazione di istanze per accedere ai fondi per tutte le scuole di competenza, l'assise civica ha approvato una mozione sul tema, presentata dal gruppo dem e dal consigliere del partito Antonio Cuvato. "Come Partito democratico abbiamo depositato una mozione consiliare sulla climatizzazione degli edifici scolastici, approvata ieri e maturata e costruita insieme alla deputazione regionale in occasione delle ultime Feste dell’Unità. Perché riteniano che climatizzare gli edifici scolastici sia una priorità possibile seguendo l’esempio virtuoso del Comune di Montedoro e del sindaco Renzo Bufalino, nonostante i pochi fondi regionali messi a disposizione, ma la strada è questa. Accogliamo quindi con grande soddisfazione il completamento dell’iter necessario alla partecipazione ai bandi per la climatizzazione degli edifici scolastici comunali ufficializzato dall'assessore Peppe Di Cristina. Un plauso davvero all’assessore alla pubblica istruzione e agli uffici comunali per il lavoro svolto, in tempi di scarsa disponibilità di personale. Si tratta di un percorso costruito in pochi mesi e di un passo importante che, qualora finanziato, consentirà di rendere scuole e palestre più moderne, più vivibili e maggiormente fruibili durante tutto l’anno, favorendo attività educative e sportive e migliorando il benessere di studenti, docenti e personale scolastico", ha sottolineato Cuvato.