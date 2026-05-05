Cgil, "tavolo con prefetto contro criminalità": Confcommercio, "siamo con titolari pasticceria"

Sindacato e organizzazioni datoriali lanciano l'allarme

Gela. Gli accadimenti criminali degli ultimi giorni tornano a preoccupare. La Filcams-Cgil e la segreteria confederale Cgil si dicono pronte a confrontarsi con le istituzioni e la prefettura. "La Filcams Cgil provinciale e la Cgil esprimono profondo sdegno, ferma condanna e piena solidarietà dinanzi all'ennesimo atto di violenza perpetrato ai danni di un’attività economica della città. Un gesto vile che non colpisce solo un singolo imprenditore, ma ferisce l’intero tessuto sociale e produttivo del territorio. Dietro ogni saracinesca alzata ci sono sacrifici, storie personali, lavoratori e prospettive di futuro per le nostre famiglie, ogni attacco a un’attività commerciale è un attacco alla libertà di tutti. Non possiamo e non dobbiamo assuefarci alla violenza: l'indignazione deve trasformarsi in azione collettiva. I segretari Nuccio Corallo e Rosanna Moncada sottolineano come, a prescindere dalla natura dell’evento, sia esso un gesto isolato o un tentativo di estorsione, sia ormai improrogabile mettere al centro dell’agenda politica e sociale la sicurezza e il benessere dei cittadini. La frequenza di episodi criminali e di stampo mafioso impone una presa di posizione netta per eradicare quelle "sacche malate" che tentano di soffocare lo sviluppo della città. Propongono ufficialmente l’istituzione di un tavolo di confronto urgente che veda coinvolti le organizzazioni sindacali, le sigle datoriali, l'amministrazione comunale, le forze dell’ordine e il prefetto di Caltanissetta. Gela deve reagire contro chi vuole dominarla con la paura, non arretreremo di un millimetro sul terreno della legalità. Chiediamo alle istituzioni e alla società civile di fare fronte comune: solo uniti possiamo liberare l’economia sana della città dalla morsa della criminalità", riporta una nota. Solidarietà al titolare della pasticceria "Peccati di gola" arriva da Confcommercio Caltanissetta Enna. Confcommercio Caltanissetta Enna esprime solidarietà alla pasticceria “Peccati di Gola” di Gela. Il presidente della delegazione Confcommercio Gela Carlo Cavaleri, unitamente a tutto il direttivo, esprime la più sincera e convinta solidarietà alla pasticceria "Peccati di gola", vittima la notte scorsa di un grave episodio criminoso che ha visto il perpetrarsi di una spaccata con furto ai danni dell’attività. "Un gesto vile che colpisce non solo un’impresa ma l’intero tessuto economico e sociale del territorio, minando il senso di sicurezza degli operatori commerciali che quotidianamente contribuiscono con sacrificio e dedizione alla crescita della comunità - ha detto il presidente Carlo Cavaleri - atti di questo genere costituiscono un attacco diretto al lavoro, al sacrificio quotidiano e alla dignità degli operatori economici che con impegno e passione contribuiscono allo sviluppo del territorio”. La vicinanza di Confcommercio Caltanissetta Enna è ancora più forte e sentita poiché una delle titolari della pasticceria fa parte del direttivo della delegazione gelese, con il suo impegno attivo, la dedizione e il contributo concreto per la crescita e la rappresentanza della categoria. "Agli imprenditori colpiti da questo vile gesto – conclude Cavaleri - va non solo la solidarietà istituzionale ma anche quella personale e umana di tutti i colleghi e associati, certi della loro capacità di reagire con determinazione, resilienza e spirito di comunità. Un sentito ringraziamento va alle forze dell’ordine per il lavoro quotidiano svolto a tutela della sicurezza pubblica, con l’auspicio che si possa giungere in tempi brevi all’individuazione dei responsabili". Anche il Presidente pluriterritoriale di Confcommercio Caltanissetta Enna Maurizio Prestifilippo esprime solidarietà e vicinanza. "Ai titolari e a tutto lo staff della pasticceria "Peccati di gola" di Gela giunga l’abbraccio sincero e solidale mio e di tutta Confcommercio Caltanissetta Enna. L’intera comunità degli imprenditori è al vostro fianco, oggi più che mai, per sostenervi nella ripartenza e riaffermare insieme i valori della legalità, del lavoro e della solidarietà", ha riferito.