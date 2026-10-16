Cessione compostaggio ferma, Srr sollecita Impianti per completare l'acquisizione

Durante l'ultima assemblea dei sindaci Srr, tenutasi nelle scorse settimane, è stato ribadito che Impianti Srr deve completare l'acquisizione

Gela. L'acquisto dell'impianto di compostaggio di contrada Brucazzi, ultimo vero asset rimasto nella proprietà di Ato Cl2 in liquidazione, va completato in tempi stretti. I sindaci della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale, insistono sul punto, rifacendosi alle decisioni già adottate mesi fa. Una nota in tal senso è stata trasmessa al commissario giudiziario Marco Valenza, che porta avanti, in questa fase di sequestro preventivo, la società Impianti Srr, e al manager dell'in house, Grazia Cosentino. Proprio Impianti Srr, già durante l'ultimo scorcio della precedente gestione manageriale (poi azzerata dall'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti a Timpazzo), aveva ratificato l'intesa per acquistare il sistema di compostaggio, mantenendolo sotto l'ala pubblica. Il totale si aggira intorno a un milione e mezzo di euro: circa un milione di euro riguarda la transazione sui debiti che Ato aveva accumulato verso Impianti Srr e a questi si aggiungono seicentomila euro per completare il passaggio di proprietà del sistema, non più a regime ormai da almeno due anni. Dagli uffici Ato, già a fine settembre, il commissario Giuseppe Lucisano ha fatto partire una nota, indirizzata alla Srr e ai sindaci, per avere aggiornamenti sulla finalizzazione della cessione. Per chiudere la lunga procedura di liquidazione bisogna incassare le somme dal compostaggio. Durante l'ultima assemblea dei sindaci Srr, tenutasi nelle scorse settimane, è stato ribadito che Impianti Srr deve completare l'acquisizione. Il presidente Srr Gianfilippo Bancheri ha sottoscritto la nota di sollecito indirizzata al commissario e al manager della società in house. “Ci sono atti ufficiali e un accordo già definito – dice a sua volta il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano che sostiene la necessità di mantenere pubblico il compostaggio – Impianti deve completare l'acquisizione. L'assemblea dei sindaci si è espressa in modo chiaro. In caso contrario, sarà proprio Impianti ad assumersene tutta la responsabilità”.